Мы уже привыкли, что в «Дакаре» участвует заводская команда МАЗа. Но в классе внедорожников белорусы не выступали уже давно – целых 12 лет. Впервые с 2009 года на «Дакар» отправилась и команда земляков в данном классе. «Дакар-2021» пройдет с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.





Кто в составе? Пилот Андрей Голобородько и штурман Андрей Рудницкий выступят на специально подготовленном автомобиле Toyota Hilux. Машину купили у литовской команды Team Pitlane Бенедиктаса Ванагаса. Эта машина участвовала в «Дакарах» с 2014 года. Справедливости ради отметим, что у раллийных версий автомобилей мало чего остается от обычных «гражданских» машин – разве что, узнаваемая внешность. Эта белая Toyota Hilux – не исключение. Белорусский экипаж выступит под номером 367.





Для Андрея Голобородько гонка такого уровня станет первой в профессиональной карьере, несмотря на звание мастера спорта, множество титулов в ралли-рейдах. А вот штурман Андрей Рудницкий – «тертый калач», он участвовал во множестве «Дакаров» в разных качествах – от менеджера команды до штурмана. А еще принял участие в спортивном проекте нашумевшего российского «ё-мобиля» - команде «Ё-авто», один из раллийных ё-кроссоверов «Комсомолка» оценила еще в 2012 году. Команда несколько раз участвовала в российских ралли-рейдах, но до «Дакара» так и не добралась.





Сейчас белорусская команда летела в Саудовскую Аравию через Вильнюс, а машины сначала гнали во французский Марсель, а оттуда морем перевозили на Аравийский полуостров.





Заявляется, что команда белорусов - частная. То есть, не заводская, и не государственная. Участие в «Дакаре» обходится недешево. Например, по данным «Комсомолки», подготовка и участие команды «МАЗ-СПОРТавто» в «Дакаре» в 2014 году обошлись почти в миллион евро. Только стартовый взнос для белорусов составил 307.000 евро. Отдельно – расходы на перелет, проживание, топливо и питание. В итоге бюджет команды достиг 900 тыс. евро. Сюда же вошли 7 лет назад расходы на подготовку трех боевых грузовиков. Вероятно, участие в классе внедорожников стоит несколько дешевле – тем более сейчас участвует только одна машина. Как правило, затраты целиком лежат на плечах спонсоров.





БУДЬ В КУРСЕ





Впервые белорусы отправились на «Дакар» в 2007 году – гонка проходила на северо-западе Африки. Сергей Шкель и Александр Иннусс участвовали на автомобиле OSCar. Правда, выступали они в составе латвийскокой команды «Riga Rally-Raid Team», но под белорусским флагом. Белорусскому экипажу удалось добраться до финиша, заняв в итоге 105-е место.





В 2008 году белорусы впервые о равились на «Дакар» полноценной командой, названной в честь компании, которой владеет Сергей Шкель – FlexGroup. Команда состояла из пяти человек, одного боевого автомобиля - Toyota FJ и грузовика техпомощи. Пилотом снова стал Сергей Шкель, штурмана сменили на Александра Тараненко. Но к большому огорчению, за день до старта «Дакар-2008» был отменен из-за угрозы терактов.





Еще один раз белорусская команда гонщиков в том же составе пробовалась в «Дакаре» в 2009 году – он проходил в Аргентине и Чили. Завершить гонку не удалось: на десятом этапе Toyota перевернулась на вершине дюны, Сергей Шкель получил ушиб спины, и ему пришлось вернуться в Минск.





С 2012 года в «Дакаре» участвует заводская команда «МАЗ». Лучшее достижение было в 2018 году: экипаж Сергея Вязовича занял второе место в классе грузовиков, на «Дакаре-2020» - третье.







