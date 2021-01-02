







"Наш форвард в 49 встречах отличился 26 (3+23) очками", - говорится в сообщении в официальном ВК-аккаунте хоккейного клуба.





"Лучше Спунера по данному показателю только два игрока – это Стефан Да Коста, который набрал 27 (16+11) очков в 60 матчах, и Вадим Шипачев, заработавший в большинстве 27 (9+18) баллов в 63 встречах", - добавили там.