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Форвард минского "Динамо" вошел в топ-3 самых результативных игроков КХЛ

Райан Спунер вошел в тройку самых результативных игроков КХЛ по итогам 2020 года, сообщили в ХК "Динамо-Минск".



"Наш форвард в 49 встречах отличился 26 (3+23) очками", - говорится в сообщении в официальном ВК-аккаунте хоккейного клуба.

"Лучше Спунера по данному показателю только два игрока – это Стефан Да Коста, который набрал 27 (16+11) очков в 60 матчах, и Вадим Шипачев, заработавший в большинстве 27 (9+18) баллов в 63 встречах", - добавили там.
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