



Примечательно, что изначально эта встреча планировалась на 18-20 сентября 2020 года.





Перенос произошёл из-за коронавируса: её сначала согласовали на март 2021 года, а теперь еще сдвинули на дополнительные несколько месяцев.





В итоге, матч между Аргентиной и Беларусью, в котором на кону стоит путевка в квалификацию Мировой группы, будет сыгран практически с годичным опозданием.