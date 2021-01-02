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Беларусь и Аргентина сыграют в матче Кубка Дэвиса в сентябре 2021 года

Матч Мировой группы I Кубка Дэвиса между сборными Аргентины и Беларуси сдвинут на 13-14 сентября 2021 года, сообщает Прессбол.


Примечательно, что изначально эта встреча планировалась на 18-20 сентября 2020 года.

Перенос произошёл из-за коронавируса:  её сначала согласовали на март 2021 года, а теперь еще сдвинули на дополнительные несколько месяцев.

В итоге, матч между Аргентиной и Беларусью, в котором на кону стоит путевка в квалификацию Мировой группы, будет сыгран практически с годичным опозданием.
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