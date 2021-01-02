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Токио намерен провести Олимпиаду в этом году - во что бы то ни стало

Япония намерена провести Олимпийские игры 23 июля, а 24 августа состоится Паралимпиада.




В последние дни в Японии резко возросло количество случаев заражения: в Токио впервые ежедневно регистрируется более 1000 случаев подтвержденных случаев COVID. Но премьер-министр Ёсихидэ Суга сказал, что “игры пройдут этим летом” и будут “безопасными и надежными”.

Из-за того, что организаторам игр придется предпринять дополнительные меры безопасности из-за COVID, стоимость Олимпиады вырастет. Эти игры могут стать самой дорогой летними играми в истории.

Опрос национальной телекомпании NHK показал, что большая часть населения Японии выступает против проведения Игр в 2021 году, голосуя за дальнейшую отсрочку или полную отмену мероприятия. Однако премьер считает, что игры могут послужить “символом глобальной солидарности”.
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