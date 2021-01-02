







В руках 29-летнего норвежского футболиста Омара Элабделлауи, который является капитаном сборной Норвегии и выступает за турецкий Галатасарай, взорвался фейерверк, в связи с чем спортсмен получил серьезные повреждения лица. Об этом 1 января сообщило издание Goal.com





Отмечается, что инцидент произошел во время празднования Нового года. Футболиста срочно доставили в одно из медучреждений Стамбула.





Как сообщила пресс-служба турецкого клуба, опасности для жизни Элабделлауи нет, однако он может потерять зрение.