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Капитан сборной Норвегии по футболу может потерять зрение из-за фейерверка

Инцидент произошел во время празднования Нового года. Футболиста турецкого клуба срочно доставили в клинику в Стамбуле.



В руках 29-летнего норвежского футболиста Омара Элабделлауи, который является капитаном сборной Норвегии и выступает за турецкий Галатасарай, взорвался фейерверк, в связи с чем спортсмен получил серьезные повреждения лица. Об этом 1 января сообщило издание Goal.com.

Отмечается, что инцидент произошел во время празднования Нового года. Футболиста срочно доставили в одно из медучреждений Стамбула.

Как сообщила пресс-служба турецкого клуба, опасности для жизни Элабделлауи нет, однако он может потерять зрение.
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