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Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году

Белорусский спортсмен Илья Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году.

Шиманович признан лучшим европейским пловцом в 2020-м году

Напомним, в минувшем году Шиманович установил мировой рекорд – стометровка брассом в коротком бассейне, 55.34 с. Также спортсмен установил два рекорда Европы на «короткой воде».

За свою карьеру 26-летний пловец завоевывал серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира и Европы на короткой воде. На летней Универсиаде в Тайбэе-2017 он стал обладателем двух золотых наград на дистанциях 100 и 50 метров брассом.
Tribuna
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