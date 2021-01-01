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Регбистка Шакуро: Нам еще придется пободаться режимом, но результаты будут уже скоро

Регбистка Мария Шакуро поделилась ожиданиями от предстоящего года, сообщает «Трибуна».


«Мне кажется, что у белорусов сейчас есть одно самое главное желание – это желание, чтобы наконец существующая власть ушла. Ушла по-хорошему, желательно.

Я думаю, может быть, не сразу, но 2021 год преподнесет нам некоторые сюрпризы. Нам еще, безусловно, придется побороться, пободаться с существующим режимом, но, я думаю, в течение года у нас уже будут результаты, потому что даже если с экономической точки зрения смотреть, как разъезжается тот же IT-сектор, все бизнесмены, которые не согласны, бегут просто – это большой отток финансов из страны. Просто незамеченным это не может остаться, в том числе, для экономики, для повседневной жизни в стране», – сказала Шакуро в эфире «Белсат News».
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