+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон стал рыцарем

Королева Елизавета II пожаловала титул рыцаря Британской империи гонщику «Формулы-1» Льюису Хэмилтону, сообщает ВВС News.

Фото: Reuters

Вместе с Хэмилтоном в рамках традиционного новогоднего награждения титулами рыцарями стали актер Тоби Джонс, сценарист Джед Меркурио, актриса Нина Вадия (она получила титул дамы, аналога титула рыцаря для женщин).

35-летний Хэмилтон в 2020 году стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером. В ходе последнего чемпионата он также побил рекорд Шумахера по количеству побед в Гран-при.

Хэмилтон давно был в списке потенциальных кандидатов на рыцарский титул. Британские СМИ полагали, что награждение откладывалось на фоне подозрений в использовании схем оптимизации налогообложения (Хэмилтон живет не в Великобритании, а в Монако). Сам спортсмен настаивал, что платит значительную часть налогов на родине.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]