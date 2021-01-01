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Виталий Жуковский: «Мне бы хотелось, чтобы Александр Глеб определенные функции нес в БАТЭ. Здесь уже решение за руководством»

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский рассказал о решении возглавить команду.

О новом вызове в карьере

БАТЭ – это флагман белорусского футбола на данном этапе. Конечно, принимать такую команду – непростое решение. Боязни точно никакой не было. Но здесь очень большое давление на результат. Я это прекрасно понимаю, я к этому шел долгое время. Спустя 20 лет пришел сюда, чтобы добиться больших целей.

Об Александре Глебе

Мне бы хотелось, чтобы Александр определенные функции нес в БАТЭ. Здесь уже решение за руководством.
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