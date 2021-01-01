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Сергей Венчиков: «Уверен только в одном, что 2020-й год мы будем помнить, как год настоящего становления белорусской нации»

Экс-член дисциплинарного комитета АБФФ Сергей Венчиков порассуждал о 2020-м и дал прогноз на 2021-й год.


«Наступил Новый год! Сейчас мы доедим остатки оливье и селедки по шубой , запив шампанским... Станет ли этот год для нас Новым, забудем ли мы 2020-й год, перелистнем ли страницу? Уверен, что нет.

Он новый для нас только в том смысле, что мы перестали быть «покорным населением», мы помним всех, кто этот Новый год встречал не дома, также как и помним тех, кто в ушедшем году оказался в нечеловеческих условиях по «решению» «судов». Елена Левченко, Ольга Хижинкова, Андрей Кравченко и тысячи, и тысячи остальных не забудут этого никогда...

Я уверен только в одном, что 2020-й год мы будем помнить, как год настоящего становления белорусской нации, а 2021-й год должен стать годом освобождения тех, кто вынужденно еще остается в тюрьмах по надуманным основаниям , наказания виновных в этом и восстановления законности в нашей стране», – сказал Венчиков.

Отметим, Венчиков около 10 лет проработал следователем прокуратуры района и следователем по важнейшим делам прокуратуры города Минска, старший прокурор управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора Первомайского района города Минска, курирующего надзор за органами внутренних дел и следственного комитета, до февраля 2016 года.
Tribuna
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