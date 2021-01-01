Женщина впервые в истории выступила в роли главного тренера клуба НБА









Бывшая баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в официальном матче. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ESPN.





Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио Сперс» во второй четверти матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Лейкерс». Наставника команды Грегга Поповича удалили с площадки за споры с арбитром.





«Перед уходом в раздевалку Попович указал на меня. Он просто сказал: «Они твои». Так все и было. Это в его стиле», — заявила Хэммон.





43-летняя Хэммон, родившаяся в Рапид-Сити (штат Южная Дакота), играла за клубы женской НБА «Нью-Йорк Либерти», «Теннесси Фьюри», «Колорадо Чилл», «Сан-Антонио Силвер Старз», а также за российские ЦСКА, «Надежду», «Спарта энд К» и испанскую «Валенсию».





В феврале 2008 года американка получила российский паспорт. На Олимпиаде-2008 в Пекине Хэммон в составе сборной России завоевала бронзовую медаль. Также в ее активе серебряная награда чемпионата Европы 2009 года.





В 2014-м Хэммон начала работать в системе «Сан-Антонио Сперс». Она занимает должность ассистента Поповича. Хэммон является первой в истории лиги женщиной — помощником главного тренера клуба НБА.





Новый сезон НБА стартовал на прошлой неделе. Из-за пандемии начало регулярного первенства перенесли с октября на декабрь.