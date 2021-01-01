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Левандовски признан футболистом года по версии Marca

Авторитетное испанское спортивное издание Marca составило рейтинг лучших футболистов уходящего года.

Левандовски признан футболистом года по версии Marca
Во главе рейтинга оказался нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Успехи Левандовски в 2020 году связаны с "Баварией", в составе которой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии.

В тройке лучших рейтинга по версии Marca присутствует и занимающий здесь второе место партнер Левандовски по команде защитник Йозуа Киммих. На третьей строчке - нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Традиционные лауреаты многочисленных премий Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона") занимают пятое и десятое места соответственно.

Всего в рейтинг вошли 100 футболистов.
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