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БАТЭ официально объявил о подписании контракта с новым главным тренером Виталием Жуковским

Новым главным тренером БАТЭ официально стал бывший наставник "Ислочи" Виталий Жуковский.




Как сообщает сайт борисовского клуба, футбольная судьба привела Виталия Жуковского в ФК БАТЭ не впервые: в 2001-02 годах он выступал в составе борисовского дубля и был его капитаном.

Однако из-за травмы колена, которая оказалась очень серьезной, Жуковский не смог продолжить игровую карьеру.

А путь главного тренера начал в 2010-м, когда возглавил "Ислочь", заявившуюся в чемпионат Минской области. С той поры с "волками" он прошел все этажи белорусских лиг и сделал команду крепким орешком в высшем дивизионе. 

Несмотря на довольно молодой возраст, среди действующих специалистов Жуковский считается одним из самых опытных в высшей лиге: в ней за плечами тренера почти 150 матчей. 

По биографии и по судьбе Жуковский очень напоминает Виктора Гончаренко, сделавшего эту команду звездной.

Сейчас Виталий Жуковский занимается формированием штаба ассистентов.
Прессбол
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