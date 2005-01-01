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Стали известны подробности: Лисакович перешел в "Локомотив" за 1.5 млн евро, агент получил 150 тысяч

Автор "Матч ТВ" Евгений Дзичковский рассказал о расходах московского "Локомотива", связанных с селекционной деятельностью. Журналист вспомнил и трансфер белоруса Виталия Лисаковича.




Лисакович Виталий (08.02.1998 г. р., Беларусь, нападающий).

— Постоянный трансфер из ФК "Шахтер" (Солигорск). Сумма трансфера 1 500 000 евро;

— Срок трудового контракта с 08.08.2020 до 31.05.2024 гг.

— Выплата посреднику (агенту) — 150 000 евро в пользу Компании ДЖОИНТ ИНДАСТРИЕС Лимитед Партнершип (Шотландия) (JOINT INDUSTRIES Limited Partnership), уполномоченный представитель Зайцев Ю.В.
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