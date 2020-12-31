Елизавета II наградила рыцарским титулом автогонщика Льюиса Хэмилтона









В так называемом новогоднем списке значатся имена более тысячи человек. Среди них и знаменитости, и простые британцы, отмеченные наградами за служение обществу. Например, 35-летний Льюис Хэмилтон, сравнявшийся в прошлом сезоне по количеству чемпионских титулов с немцем Михаэлем Шумахером, за заслуги в области автоспорта был посвящен в рыцари. Такой же чести удостоен оператор Роджер Дикинс, известный по съемкам фильмов "Бегущий по лезвию 2049" и "1917".





Чемпионы мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джимми Гривз и Рон Флауэрс стали кавалерами ордена Британской империи, равно как и певец и диджей Крейг Дэвид. Актер Тоби Джонс, игравший в картинах "Разрисованная вуаль" и "Фрост против Никсона", а также озвучивший домашнего эльфа Добби в фильмах про Гарри Поттера, произведен в офицеры ордена Британской империи.





Значительное число наград досталось людям, которые принимали участие в борьбе с пандемией коронавируса.





Традиционно список лауреатов публикуют дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения. Из-за пандемии оглашение так называемого летнего списка было перенесено на октябрь.





Орден Британской империи учрежден в 1917 году королем Георгом V. Всего существует пять категорий этой награды. Низшей из них считается звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры и командоры этого ордена. Последние две категории - рыцари-командоры и рыцари Большого креста - наделяют своих обладателей рыцарскими титулами "сэр" и "дама".