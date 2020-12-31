



Тесты "красные зубры" сдали накануне во время двухдневного карантина – это обязательное условие для всех участников ралли-рейда, введенное из-за пандемии COVID-19.





"К счастью, в команде все здоровы", - говорится в сообщении "МАЗ-СПОРТавто".





Технику команда уже получила, теперь МАЗы ждет обязательная техническая проверка, которая начнется 1 января. А уже завтра экипажи начнут тренировки.





Ралли-рейд "Дакар-2021" стартует в Джидде 3 января и финиширует там же 15 числа этого же месяца. "МАЗ-СПОРТавто" на эту гонку решила выставить всего два экипажа, но оба – на камионах капотной компоновки. Организаторы обещают новый маршрут общей протяженностью 7646 километров, из которых более половины придется на спецучастки. В грузовом зачете, в котором выступают белорусы, заявлено 40 экипажей.



