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"МАЗ-СПОРТавто" узнала результаты своих тестов на коронавирус

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто", прилетевшая в Саудовскую Аравию на ралли "Дакар", уже получила результаты тестов коронавирус, сданных по прилету в страну.

 

Тесты "красные зубры" сдали накануне во время двухдневного карантина – это обязательное условие для всех участников ралли-рейда, введенное из-за пандемии COVID-19.

"К счастью, в команде все здоровы", - говорится в сообщении "МАЗ-СПОРТавто".

Технику команда уже получила, теперь МАЗы ждет обязательная техническая проверка, которая начнется 1 января. А уже завтра экипажи начнут тренировки.

Ралли-рейд "Дакар-2021" стартует в Джидде 3 января и финиширует там же 15 числа этого же месяца. "МАЗ-СПОРТавто" на эту гонку решила выставить всего два экипажа, но оба – на камионах капотной компоновки. Организаторы обещают новый маршрут общей протяженностью 7646 километров, из которых более половины придется на спецучастки. В грузовом зачете, в котором выступают белорусы, заявлено 40 экипажей.
Sputnik
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