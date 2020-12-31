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Все-таки – деньги? Почему Фазель так хочет провести чемпионат мира с Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея – почти что друг руководителю Беларуси.

Все-таки – деньги? Почему Фазель так хочет провести чемпионат мира с Лукашенко
Фото: tut.by
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ответил на письмо белорусской баскетболистки Елены Левченко, представляющую «Свободное объединение спортсменов Беларуси». Он сообщил, что готов к диалогу и хочет найти возможности для проведения «аполитичного чемпионата» в Минске и Риге весной 2021 года.

UDF.BY рассказывает, почему несмотря на все насилие и репрессии в Беларуси, несмотря на протесты представителей других федераций, Фазель все еще пытается провести чемпионат мира с Александром Лукашенко.

Фазеля, которого обвиняли в коррупции, не смущает сотрудничество с авторитарными лидерами

Рене Фазель пришел к власти в ИИХФ в том же году, что и Лукашенко в Беларуси – в 1994-м. С тех пор швейцарец обходится без сменщиков во главе Международной федерации хоккея. Хотя неприятностей у него хватало.

Так в 2010 году Фазель получил выговор от Международного олимпийского комитета (МОК). Швейцарец, пользуясь служебным положением, помогал своим друзьям получить права на телетрансляции соревнований. МОК, принимая во внимание размер ущерба и прошлые заслуги Фазеля, решил ограничиться выговором.
Несколько лет назад президент ИИХФ заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе.

С Лукашенко у него особая история отношений. Он представил ему право проведения чемпионата мира по хоккею-2014, несмотря на то, что белорусские власти на тот момент находились под западными санкциями. И несмотря на многочисленные требования правозащитных организаций перенести турнир из Минска.

Лукашенко тогда лично благодарил Фазеля:

«Я откровенно говорю, даже засомневался, когда было жуткое давление: думаю, неужели Рене сдастся, отойдет от этих позиций, но выдержал. Я тебе очень благодарен за это».

После чемпионата мира-2014 Лукашенко наградил Фазеля орденом Дружбы народов.

Последний раз они тепло общались в начале 2020 года на Рождественском турнире, который проводится ради удовольствия Лукашенко и на трибуны которого загоняют бюджетников.

«Я благодарен президенту Беларуси Александру Лукашенко за идею проведения таких соревнований. И, что более важно – за ее успешную реализацию на протяжении вот уже 16 лет», – не скупился на комплименты Фазель.

А по поводу матча, в котором команда руководителя Беларуси разгромила дружину ИИХФ, Фазель и Лукашенко обменялись шутками.

«Это было очень здорово. Вы держитесь на льду гораздо лучше, чем я, потому что я упал», – сказал швейцарец.

«Это было профессиональное падение – специалисты это заметили», – ответил руководитель Беларуси.

Почему Фазель не хочет переносить ЧМ-2021 из Минска?

Казалось бы, на фоне насилия и репрессий в Беларуси, в том числе по отношению к спортсменам, всякие разговоры о том, что ЧМ-2021 все же состоится в Минске, должны выглядеть дикими.

Даже Фазель, который заявляет, что спорт вне политики, вынужден начать дисциплинарное расследование против руководителя Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова, который среди прочего присутствовал на «Площади Перемен» в вечер убийства Романа Бондаренко.

Тем более не стоит забывать, что ЧМ-2021 должен проводиться совместно Минском и Ригой, а власти Латвии уже внесли Лукашенко и Баскова в санкционный список.

Даже МОК пошел на неординарное решение: отстранил членов исполкома НОК Беларуси во главе с Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

В центре – Лукашенко, Фазель и Басков. Фото: president.gov.by

В недоумении и хоккейные власти других стран. Например, президент финской федерации Харри Нуммела считает, что сейчас нет возможности проводить турнир в Беларуси.

Так почему Фазель так упорствует, продолжая верить в возможность проведения чемпионата в Минске?

Во-первых, вероятно, он тянет резину, 

чувствуя себя чем-то обязанным лично Лукашенко. 

Лестные слова с его стороны во время Рождественского турнира вряд ли были случайными. Фазель не хочет выглядеть в глазах Лукашенко человеком, который лишил его важного в плане пиара мероприятия.

В декабре президент ИИХФ собирается прилететь в Минск для личного общения с руководителем Беларуси, но был вынужден отменить визит из-за заражения коронавирусом.

Вторая причина более прозаична. 

Журналист финского издания Iltalehti написал недавно:


«Причина такого бесхребетного поведения только одна — деньги. Я имею в виду не коррупцию, потому что свидетельств наличия ее в ИИХФ у меня нет, а страховые требования, страховку. Если федерация отменит ЧМ самостоятельно, то страховки не будет. Эта ситуация знакома нам с весны, когда ИИХФ откладывала принятие решения по чемпионату мира в Швейцарии. Отмена турнира в одностороннем порядке означала бы потерю больших денег, поэтому нужно было ждать решения швейцарских властей».
Никита Борисевич
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