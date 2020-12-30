Умер Владимир Пигулевский
30 декабря ушел из жизни Владимир Пигулевский, сообщает Прессбол.
Руководителю футбольного клуба "Энергетик"-БГУ 27 ноября исполнился 71 год.
Пигулевский находился в больнице с пневмонией.
Пигулевский карьеру начал в Завкоме Минского автозавода, где до 1972 года трудился инструктором хоккейной команды. Затем он стал тренером-преподавателем детско-юношеской футбольной спортшколы "Трудовые резервы". В 1989-м он назначен директором СДЮШОР по футболу.
19:44 30/12/2020
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