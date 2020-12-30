Биткойн достиг нового рекорда - $28500









С начала декабря стоимость криптовалюты увеличилась на 47%, сообщает Trading Economics. Это является самым существенным месячным приростом с мая 2019 года.





В 2020 году курс биткойна подскочил почти в четыре раза, в том числе благодаря интересу со стороны институциональных инвесторов.





Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.





Курс криптовалюты на 18:00 составлял $28131, что на 4,7% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов, по данным CoinDesk.





Котировки январских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в среду выросли на 4,7% - до $28495.





Другие популярные криптовалюты также дорожают: эфир (Ethereum) - на 1,5%, до $734,6, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 0,9%, до $351,4, лайткойн (Litecoin) - на 0,3%, до $126,69.