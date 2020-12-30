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Алексей Шпилевский — лучший тренер чемпионата Казахстана. С огромным отрывом

Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги голосования руководителей клубов-участников чемпионата страны-2020 по определению победителя в номинации "Лучший тренер чемпионата Казахстана сезона-2020". Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский вне конкуренции.


Результат был определен по итогам суммирования баллов, которые тренеры-кандидаты набрали в результате голосований среди коллег по цеху. Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский получил наибольшее количество баллов — 27. На втором месте расположился Константин Горовенко, возглавляющий "Шахтер", — он набрал 5 баллов. Тройку лидеров замкнул Григорий Бабаян ("Тобол") с 4 баллами, сообщает prosports.kz.
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