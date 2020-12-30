Перенос ЧМ из Минска: может ли что-то помочь Лукашенко

В ИИХФ планировали решить судьбу чемпионата еще 18 ноября на сессии Совета федерации, но ни в назначенный день, ни за месяц с лишним после него вердикт по турниру так и не был вынесен. Однако похоже, что развязка близка: онлайн-ресурс Watson сообщил, что ЧМ точно будет перенесен из Минска.





До официального объявления осталось уладить несколько деталей – окончательно определиться с местом переноса (выбирают между Словакией, Чехией и целым ЧМ в Латвии) и еще надо сообщить о решении Александру Лукашенко.





По данным Watson, именно ради этой деликатной задачи в Беларусь собирается глава ИИХФ Рене Фазель – в начале января функционер прилетит в Минск, чтобы сообщить своему другу неприятные для него новости «лично и как можно нежнее», ведь это «вопрос приличия».









Вскоре после появления заметки Фазель подтвердил, что после 7 января у него запланирован визит в Беларусь . Однако босс международной федерации, который и до этого твердил, что надеется провести ЧМ в Минске, продолжил гнуть свою линию: заявил, что ИИХФ «будет делать все возможное и приложит все усилия», чтобы турнир сохранил нынешнюю прописку.









Тем не менее ситуация выглядит запутанной, так что имеет смысл присмотреться к первоисточнику новости о переносе ЧМ. Насколько ресурс Watson авторитетен и можно ли доверять его информации?





Пробуем разобраться.





Что это за медиа и откуда оно?

Бренд Watson вряд ли впечатлит рядового белоруса – ведь это не глобальное медиа вроде CNN или BBC, известное каждому. Однако в случае с новостью о решении ИИХФ по ЧМ локальность издания стоит скорее рассматривать как достоинство – ведь оно работает в Швейцарии, где и находится головной офис Международной федерации хоккея.





Если конкретнее, то Фазель и компания дислоцируются в Цюрихе, что в ситуации с Watson тоже имеет большое значение. Но чтобы понять этот нюанс, необходимо сделать небольшое отступление.





Швейцария – это федеративная республика, которая де-юре даже не имеет столицы, а каждый кантон (местное название территориальной единицы) обладает высокой степенью самоуправления.





Одной из причин этого является многоязычность страны: 65 процентов населения говорит на немецком, но также высока доля франко- и италоговорящих (18 и 10 процентов соответственно).





Так вот Watson ориентируется на самую крупную языковую группу Швейцарии – издание выпускает свои материалы исключительно на немецком. И на этом же языке говорят в кантоне Цюрих, так что местные события точно попадают в поле зрения этого СМИ.





О чем Watson пишет и насколько популярен?

По своей сути Watson напоминает знакомый большинству белорусов TUT.BY – это онлайн-СМИ, которое рассказывает о национальных и международных новостях, пишет про экономику, политику, технологии, религию и другие сферы человеческой жизни.





Есть у ресурса и серьезный спортивный раздел, который подробно освещает ситуацию в швейцарском футболе, хоккее, теннисе и других видах.





Что касается посещаемости издания, то аналитическим ресурсом similarweb.com она оценивается примерно в 10 с небольшим миллионов пользователей в месяц. Это шестой по популярности источник новостей в Швейцарии.





В социальных сетях не все просто – все разделы сайта имеют собственные странички (есть, например, отдельный хоккейный инстаграм Watson). Подбить общие цифры по каждому довольно затруднительно, поэтому посчитаем подписчиков только у основных аккаунтов швейцарского СМИ. Прямо сейчас за Watson следят:





191 тысяча человек – в фейсбуке

126 тысяч человек – в твиттере

113 тысяч человек – в инстаграме





Таким образом, общая аудитория только главных аккаунтов составляет 430 тысяч человек. Весьма серьезный показатель, особенно с учетом того, что всего в Швейцарии около 8,5 миллионов жителей, из которых лишь 5,5 миллионов говорит на языке, который для ресурса является основным.





Расчет, конечно, грубый, но в целом можно говорить о том, что за одними только главными страницами Watson в соцсетях следит каждый 12-й немецкоязычный швейцарец.





А до инсайдов о ЧМ они вообще говорили про Беларусь?

До 2020-го Watson нечасто писал о нашей стране. Четыре года назад швейцарских журналистов изрядно повеселил белорусский флешмоб «Раздеваться и работать», начавшийся после рекомендации Лукашенко – тогда на сайте появилась целая подборка фотографий по теме.





А в 2019-м Беларуси нашлось место в статье про переоцененные туристические объекты в странах Европы. В нашей стране таковым назвали Старый город в Минске – но в целом журналисты тогда порекомендовали швейцарцам нашу страну для визита (эх, как же все с тех пор изменилось).





В нынешнем году Беларусь стала чаще попадать в новостные сводки Watson.





В начале 2020-го ресурс разбирался в истории древнего советского самолета, принадлежащего авиакомпании из нашей страны, который перевозил груз в Сирию; освещал визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск и удивлялся тому, что чемпионат Беларуси по футболу стартовал, несмотря на пандемию коронавируса.





События вокруг выборов в Беларуси Watson освещает очень тщательно. Новости о репрессиях к участникам президентской гонки можно было увидеть на страницах ресурса еще до голосования, а после августовских событий они стали появляться регулярно.





На сегодня Watson выпустил около 90 новостей и материалов, освещающих белорусский протест и попытки его задавить со стороны удерживающих власть, а на сайте швейцарского СМИ даже появился тег «Беларусь».





А кто конкретно в «Watson» сообщил про перенос ЧМ?

Под материалом о том, что в ИИХФ уже принято решение забрать турнир у Минска, стоит подпись Клауса Цаугга. И это важный знак качества, ведь журналист является настоящей легендой.





Пару слов о регалиях Цаугга. В Швейцарии он неоднократно признавался лучшим спортивным журналистом года, а мировые СМИ называют его «одним из величайших хоккейных экспертов».





Показательно и отношение к автору на сайте Watson. У медиаресурса есть хоккейный раздел, но для Цаугга выделена собственная вкладка под скромным названием «Eismeister Zaugg» (с немецкого переводится как «Маэстро льда Цаугг»).





Такое уважение журналист заслужил благодаря колоссальному опыту – о хоккее он пишет более 30 лет. Пожалуй, лучше всего масштаб личности Клауса осознается числом зимних Олимпиад, на которых он работал – их набралось уже восемь! Всего в мире до такого показателя или большего добралось лишь 32 журналиста.









Пару лет назад Цаугг уже делал материал, в котором пересеклись хоккейный ЧМ, Беларусь и Александр Лукашенко. В 2018-м на страницах Watson он опубликовал обзор победы сборной Швейцарии над нашей «националкой» со счетом 5:2 на чемпионате мира.





Перед той игрой из белорусской команды был уволен канадский коуч Дейв Льюис, а место и.о. главного тренера занял его ассистент Сергей Пушков. Цаугг назвал такую перестановку «эффектом Лукашенко» (объяснив это тем, что все хоккейный решения в Беларуси принимаются тогдашним президентом).





Но, по мнению Клауса, прилива энергии кадровые решения не дали – он назвал превосходство швейцарцев в матче «настолько очевидным, что даже хоккейный бог в воротах не помог бы белорусам предотвратить поражение».





Интересно, что может помочь Лукашенко и компании сохранить ЧМ-2021 в Минске?