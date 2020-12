Дошутились: удален инстаграм минского "Динамо"

По ссылке можно увидеть сообщение "Sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed".





Андрея Разина о переходе нападающего Зака Митчелла в белорусскую команду. Примечательно, что за день до этого на странице «Динамо» в инстаграме (а также других соцсетях) был опубликован ряд шутливых сообщений на тему заявления главного тренера «Северстали»о переходе нападающегов белорусскую команду.





Возможно, пользователи пожаловались на страницу.