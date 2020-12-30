+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Последний номер без Человека года, когда столько кандидатов, — это уже не "ПБ". Сергей Малышко покинул "Прессбол"

Редактор отдела хоккея и ответственный секретарь Сергей Малышко рассказал, что покинул "Прессбол".

- Наверное, это самый черный месяц в моей жизни. Не хочу углубляться в причины, но точно не потому что отныне я не сотрудник "Прессбола". Официально — с 31 декабря. Необычный презент на Новый год, правда?

Контракт расторгнут "по обоюдному согласию", но инициатива моя. Мне льстили попытки начальства подумать еще, а лучше вообще передумать, но если сердце требует перемен…

О решении не жалею. В сложившейся ситуации после известных событий в жизни издания, которому без полмесяца тридцатник, оставаться невмоготу. Последний номер в 2020 году без Человека года, когда вокруг столько достойных кандидатов, — это уже не "ПБ"…

Кстати, спасибо TUT.BY за альтернативную площадку!

11 лет в штате — время замечательное. В "ПБ" я научился читать крутейшие тексты и между строк, писать много и без местоимений, считать очки, голы, секунды и гонорары, планировать выпуски и командировки, работать "в номер" и на износ…
Потрясающий опыт! И как же горестно осознавать, что таким, каким был "ПБ" до моего прихода, он уже не будет никогда...
Коллегам огромное спасибо, что терпели меня эти 11 лет.

Ухожу в загадочную пустоту, но не боясь неопределенности. Кому нужен человек, увлекающийся ведением статистики, пристально следящий за КХЛ, НХЛ, ЧМ, футбольными топ-турнирами, или ответственный секретарь (мало ли?) — я открыт для предложений. Рассмотрю варианты в том числе из России (в случае крайней необходимости возможен переезд в Питер).

С наступающим, — написал Малышко в Facebook.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]