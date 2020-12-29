"Я приеду в Беларусь после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим ситуацию. Будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия", - сказал Фазель РИА Новости.





Однако, напомним, по сведениям швейцарского издания Watson, это будет "визит вежливости" — Фазель намерен лично объяснить Лукашенко, почему Минск лишается чемпионата мира по хоккею 2021 года.







