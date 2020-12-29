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Чемпионка Беларуси по конному спорту: Мы должны изменить жизнь хотя бы ради своих детей

Действующая чемпионка Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова поделилась мнением о происходящем в стране.

– А на самом деле уже так, как раньше было, не будет никогда. Мы должны изменить жизнь если не для себя, то хотя бы ради своих детей, внуков, оставить им хороший след в истории. Сделать все от нас зависящее, чтобы последующее поколение жило в мире, согласии и свободе.

– Предположу, что вы перестали ходить на марши, когда начались жесткие задержания.

– Конечно. А задержания начались буквально после третьего марша. Я из первых уст слышала страшные истории о задержаниях, об издевательствах, и меня это все остановило. У меня знакомые и друзья попадали в неприятные ситуации, были пострадавшие, но не считаю уместным рассказывать истории чужих жизней.

– Вы верите, что виновных в насилии накажут?

– Хочу в это верить. Эффект бумеранга, победу добра над злом никто еще не отменял. И я хочу верить, что виновные будут наказаны. Невозможно даже предположить, что во всех этих издевательствах не было превышения полномочий или лишнего применения сил и спецсредств. Не может быть, чтобы в тысячах ужасающих историй были такие выдумки. Хочу верить, что все, кто перешел черту, за это ответят, – сказала Сафронова.
Источник: Tribuna.com
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