



Ралли-рейд "Дакар-2021" стартует в Джидде 3 января и финиширует там же 15 числа этого же месяца. Несмотря на строгие ограничения, введенные недавно из-за пандемии властями страны, гонку все же решено проводить. Однако гонщики и команды должны также соблюдать строгие меры безопасности.





"Согласно санитарному протоколу гонки все участники сейчас должны пройти двухдневный карантин, после чего сдать очередные тесты на COVID", - говорится в сообщении "МАЗ-СПОРТавто".





Организаторы гонки ранее предупредили участников, что бивуаки "Дакара" будут закрыты для посторонних, все без исключения члены команд должны находиться в защитных масках. Контакты с людьми вне гонки запрещены. Кроме того, участники и во время ралли-рейда будут проходить тесты на коронавирус.





"МАЗ-СПОРТавто" на эту гонку решила выставить всего два экипажа, но оба – на камионах капотной компоновки. Организаторы обещают новый маршрут общей протяженностью 7646 километров, из которых более половины придется на спецучастки. В грузовом зачете, в котором выступают белорусы, заявлено 40 экипажей.



