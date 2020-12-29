На фоне слухов о переходе в БАТЭ Виталий Жуковский покинул Ислочь
Тренер Ислочи Виталий Жуковский покидает клуб.
Наставник возглавлял волков с 2010 года. Под его руководством Ислочь становилась бронзовым призером второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионом первой лиги (2015).
На протяжении последних пяти лет Ислочь Выступала в Высшей лиге, а в 2019 году Жуковский привел клуб к пятому месту в чемпионате и полуфиналу Кубка Беларуси.
В прошлом сезоне Ислочь финишировала на седьмой позиции (45 очков).
Напомним, вчера стало известно, что Жуковский может возглавить борисовский БАТЭ.
11:44 29/12/2020
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