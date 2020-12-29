На фоне слухов о переходе в БАТЭ Виталий Жуковский покинул Ислочь









Наставник возглавлял волков с 2010 года. Под его руководством Ислочь становилась бронзовым призером второй лиги (2012) и Кубка регионов УЕФА (2013), а также чемпионом первой лиги (2015).





На протяжении последних пяти лет Ислочь Выступала в Высшей лиге, а в 2019 году Жуковский привел клуб к пятому месту в чемпионате и полуфиналу Кубка Беларуси.





В прошлом сезоне Ислочь финишировала на седьмой позиции (45 очков).





Напомним, вчера стало известно, что Жуковский может возглавить борисовский БАТЭ.