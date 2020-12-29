Отсюда возникает любопытный вопрос: а как спортсмены-интеллектуалы отнеслись к появлению двух писем атлетов – здорового человека и курильщика августовского за честные выборы и против насилия и подоспевшего спустя месяцы провластного? Давайте разбираться.





Итак, какова ситуации с подписями белорусских шахматистов под письмом свободных спортсменов? На вечер 25 декабря свой автограф под этим обращением оставили 54 игрока. Всего же под письмом сейчас 1855 фамилий – то есть шахматисты составляют почти три процента об общего числа атлетов.





Кто же именно выступил за честные выборы и против насилия? Пройдемся по персоналиям:





Владислав Ковалев – международный гроссмейстер, МСМК, сильнейший шахматист Беларуси (входит в топ-100 мирового рейтинга)

Сергей Азаров – международный гроссмейстер, МСМК, второй в мировом рейтинге среди белорусов

Андрей Жигалко – международный гроссмейстер, МСМК, шестой в мировом рейтинге среди белорусов

Евгений Подольченко – международный гроссмейстер, МСМК

Ланита Стецко – международный гроссмейстер, МСМК

Анастасия Сорокина – международный мастер, председатель белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ

Виталий Мерибанов – международный мастер

Татьяна Козенко – международный женский гроссмейстер

Станислав Ковалевский – мастер ФИДЕ

Антон Сегодник – мастер ФИДЕ





Также свои автографы оставили пять мастеров спорта и 31 КМС. В целом – очень достойное представительство!





Самыми статусные шахматные подписанты – это международный женский гроссмейстер Генриэтта Лагвилава и мастер спорта Вячеслав Зарубицкий. Он приходится сыном зампреду белорусской федерации шахмат Николаю Зарубицкому – отчаянному поклоннику Александра Лукашенко, который регулярно возглавляет провластные автопробеги на своей машине красно-зеленых цветов. Даже удивительно, как сам Николай не подписал провластное письмо с такими взглядами.





Также есть среди подписантов мастер ФИДЕ Владислав Каташук, который на сайте обозначен как чемпион Беларуси. Но вот незадача: еще в начале декабря шахматист опроверг свою причастность к провластному обращению – а заодно и отметил, что ему добавили лишних регалий. «В списке подписавших вот это [провластное] письмо спортсменов появилась моя фамилия (№2394). Рядом с ней – фамилии всех других тренеров нашей СДЮШОР. Сообщаю, что никаких писем я не подписывал. И уж тем более никаким победителем чемпионата Республики Беларусь я не был», – заявил Каташук на своем сайте.