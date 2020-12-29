В Беларуси есть спорт, где за честные выборы подписываются чаще, чем за власть – шахматы подтверждают статус интеллектуальной элиты
Какой спорт кажется вам наиболее интеллектуальным? Сложно спорить с тем, что профессиональному атлету в любом виде нужно не только бежать, прыгать, бить – но и думать, с какой целью он, собственно, это делает. Однако в качестве спорта, в котором умственные усилия преобладают над физическими, большинство наверняка назовет шахматы. Соответственно, и тех, кто в древней индийской игре делает спортивную карьеру, мы по умолчанию считаем людьми неглупыми.
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Отсюда возникает любопытный вопрос: а как спортсмены-интеллектуалы отнеслись к появлению двух писем атлетов – здорового человека и курильщика августовского за честные выборы и против насилия и подоспевшего спустя месяцы провластного? Давайте разбираться.
Итак, какова ситуации с подписями белорусских шахматистов под письмом свободных спортсменов? На вечер 25 декабря свой автограф под этим обращением оставили 54 игрока. Всего же под письмом сейчас 1855 фамилий – то есть шахматисты составляют почти три процента об общего числа атлетов.
Кто же именно выступил за честные выборы и против насилия? Пройдемся по персоналиям:
Владислав Ковалев – международный гроссмейстер, МСМК, сильнейший шахматист Беларуси (входит в топ-100 мирового рейтинга)
Сергей Азаров – международный гроссмейстер, МСМК, второй в мировом рейтинге среди белорусов
Андрей Жигалко – международный гроссмейстер, МСМК, шестой в мировом рейтинге среди белорусов
Евгений Подольченко – международный гроссмейстер, МСМК
Ланита Стецко – международный гроссмейстер, МСМК
Анастасия Сорокина – международный мастер, председатель белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ
Виталий Мерибанов – международный мастер
Татьяна Козенко – международный женский гроссмейстер
Станислав Ковалевский – мастер ФИДЕ
Антон Сегодник – мастер ФИДЕ
Также свои автографы оставили пять мастеров спорта и 31 КМС. В целом – очень достойное представительство!
Самыми статусные шахматные подписанты – это международный женский гроссмейстер Генриэтта Лагвилава и мастер спорта Вячеслав Зарубицкий. Он приходится сыном зампреду белорусской федерации шахмат Николаю Зарубицкому – отчаянному поклоннику Александра Лукашенко, который регулярно возглавляет провластные автопробеги на своей машине красно-зеленых цветов. Даже удивительно, как сам Николай не подписал провластное письмо с такими взглядами.
Также есть среди подписантов мастер ФИДЕ Владислав Каташук, который на сайте обозначен как чемпион Беларуси. Но вот незадача: еще в начале декабря шахматист опроверг свою причастность к провластному обращению – а заодно и отметил, что ему добавили лишних регалий. «В списке подписавших вот это [провластное] письмо спортсменов появилась моя фамилия (№2394). Рядом с ней – фамилии всех других тренеров нашей СДЮШОР. Сообщаю, что никаких писем я не подписывал. И уж тем более никаким победителем чемпионата Республики Беларусь я не был», – заявил Каташук на своем сайте.
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Владислав работает тренером в брестской СДЮШОР №7 – вместе с ним там трудятся Ирина Турапина и Юрий Аксеневич, фамилии которых также есть под провластным письмом. Но и тут не все так просто: подпись Аксеневича также есть и под обращением спортсменов за честные выборы. Это не первый подобный кейс в белспорте – так что лишний раз объяснять, в какой из списков проще попасть без собственного ведома, пожалуй, не стоит.
Есть среди шахматных подписантов провластного письма и еще один кластер – из гомельского СДЮШОР №7. Вслед за директором Еленой Медведевой подписались семь тренеров, а также администратор и два специалиста (неизвестно в чем) школы. Еще одна часть отнесших себя к шахматам явно поддержала письмо семейным подрядом: в списке есть три носителя фамилии Ушак и два – Гурза. Остальные среди подписантов, отнесших себя к шахматам, одиночки – кажется, далекие от больших высот: работница Минспорта Екатерина Бейненсон, инструктор-методист в узденской школе Дмитрий Суткаленко, серебряный призер чемпионата Вооруженных сил Семен Кантарович и директор житковичской ДЮСШ (по совместительству – тренер по волейболу) Юрий Доваль. Ну а еще несколько человек в списке не поддаются поиску информации о них.
В сухом остатке счет такой: за честные выборы подписались 46 шахматистов уровня КМС и выше, власть поддержали подписью 8 таких игроков. Да и в целом шахматы остаются чуть ли не единственным видом спорта, к которому себя относят больше человек из августовского письма, чем из ноябрьского. Что тут сказать – интеллектуальная элита!
11:08 29/12/2020
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