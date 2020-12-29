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Месси: "Хотел бы я похороны, как у Марадоны, и думаю ли о своей смерти?"

Месси ответил на вопрос о своей смерти


33-летний аргентинский капитан "Барселоны" Лионель Месси в большом интервью испанскому телеканалу La Sexta ответил на вопрос о своей смерти.

"Хотел бы я похороны, как у Марадоны, и думаю ли о своей смерти? Нет, я не думаю об этом и не хочу даже размышлять на эту тему.

О смерти Марадоны мне сообщил мой отец. Затем я следил за новостями по телевизору. Никто не мог поверить в случившееся, в том числе и я. Это казалось просто безумием, пишет ru.oxu.az

Был ли я уверен, что забью в ворота "Осасуны" спустя четыре дня после смерти Диего? Да, к тому моменту у меня была безголевая серия, но я чувствовал, что забью в этот день. В конце концов, мой гол получился буквально из ничего", - приводит слова Лионеля из интервью La Sexta в Twitter Barça Times.
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