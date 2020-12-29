Спортсменами года от «Прессбола» стали Азаренко и Шиманович. В опросе на сайте газеты лидировали Романовская и Артем Королек
Газета «Прессбол» в номере, который вышел во вторник, назвала лучшего спортсмена и лучшую спортсменку. Ими стали теннисистка Виктория Азаренко и пловец Илья Шиманович.
Добавим, что на сайте газеты проводился традиционный опрос: «лучший спортсмен-2020» и «лучшая спорсменка-2020».
На вечер понедельника в этом опросе лидировали: фристайлистка Александра Романовская среди женщин – 65,6% (8609) проголосовавших и у мужчин Артем Королек – 36,8% (3136).
Илья Шиманович набрал лишь 11,5% (976 проголосовали), а Виктория Азаренко 11,4% (1518).
09:11 29/12/2020
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