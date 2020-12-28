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Тренер по триатлону возвращался на велосипеде домой — оказался на Окрестина

Тренер по триатлону Алексей Адамович обычно перемещается по городу на велосипеде. В воскресенье он возвращался с соревнований домой, ехал по обычному маршруту, когда его задержали, пишет "Наша Нива".

Фото из личного архива

Случилось это в 12.20 в Минске, в районе улиц Рафиева и Алибегова.

«Леша стоял на пешеходном переходе, рядом было несколько человек. Загорелся зеленый — муж должен был ехать. Но его резко подрезал бус. Оттуда выбежали люди в черном и забрали его вместе с велосипедом», - рассказывает жена Карина обстоятельства, которые знает от свидетелей и своего мужа». В этот день она ждала Алексея дома с двумя маленькими детьми.

Мужчину доставили в Московское РУВД, оттуда — на Окрестина. Карина поехала под стены изолятора и с боем смогла передать мужу теплые вещи и обувь — он был в велоформе и специальных туфлях.

Суд состоялся в понедельник после обеда. В протоколе записали, что Алексей стоял на бордюре вместе с велосипедом, кричал «Жыве Беларусь» и «Уходи».

«Свидетелем был Иванов Иван Иванович. По документам, 1995 года рождения. Мы с друзьями смеялись над этим, потому что выглядел он лет на 40 минимум. Нас много пришло на суд, чтобы поддержать Лешу, и свидетель очень нервничал — пальцы ходили ходуном, он в ногтях ковырялся», — вспоминает Карина.

В деле были нестыковки по времени, корректором было исправлено место задержания. Но это не помешало судье Татьяне Пирожниковой дать тренеру 10 суток.

«В воскресенье мама Леши также принимала участие в соревнованиях, после них предлагала сыну остаться там, выпить кофе и вместе отправиться домой, но он отказался. Ведь знал, что моя ночь с детьми прошла плохо. Он спешил домой быть папой», — делится жена.
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