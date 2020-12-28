Жуковский возглавил БАТЭ









Об этом сообщил журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале.





Напомним, Жуковский возглавлял «Ислочь» с 2010 года, пройдя с командой путь от чемпионата Минской области до высшей лиги.





БАТЭ по итогам сезона-2020 под руководством Александра Лисовского занял второе место. «Ислочь» под руководством Виталия Жуковского – седьмое, набрав 45 очков после 30 туров