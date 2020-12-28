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Минское "Динамо" покинуло сразу пять футболистов

По истечению срока действия контрактов минское «Динамо» покидают пять футболистов: голкипер Константин Руденок, защитник Миха Горопевшек, полузащитники Марко Павловски и Эдгар Олехнович, а также форвард Кирилл Вергейчик.

Руденок присоединился к команде в январе 2020-го года, провел за команду три матча, в которых пропустил семь мячей.

Горопевшек стал игроком «Динамо» в феврале 2020-го года и принял участие в 24-х поединках, в которых отметился тремя результативными баллами (2+1).

Павловски подписал контракт с «бело-синими» также в феврале, сыграл в 15-ти матчах, отдал один результативный пас.

Олехнович пришел в минское «Динамо» в январе 2019-го года, за два сезона принял участие 44-х матчах, в которых набрал 8 результативных баллов (2+6), был капитаном команды в сезоне-2020.

Также в январе прошлого года футболистом клуба стал и Кирилл Вергейчик, который за два сезона сыграл в 32-х играх, отметился пятью результативными баллами (2+3).
Источник: tribuna.com
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