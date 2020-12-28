- У меня была пара встреч с Лукашенко. Последний раз это произошло лет 6 назад, когда открывали новое здание НОК. Тогда собрали олимпийцев и ветеранов спорта, человек 50, и мы высаживали аллею кленов, Лукашенко тоже там был. Меня очень угнетало, что он ко всем обращался на «ты», даже к старшим. Перед ним стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно ему говорит «ты»! Как так можно? Никакой субординации, – заявила Шиколенко.