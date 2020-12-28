+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Призер ОИ-1992 Шиколенко: «Перед Лукашенко стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно говорит «ты»! Как так можно?»

Серебряный призер Олимпиады-1992, чемпион мира-1992, копьеметательница Наталья Шиколенко высказалась об Александра Лукашенко.

- У меня была пара встреч с Лукашенко. Последний раз это произошло лет 6 назад, когда открывали новое здание НОК. Тогда собрали олимпийцев и ветеранов спорта, человек 50, и мы высаживали аллею кленов, Лукашенко тоже там был. Меня очень угнетало, что он ко всем обращался на «ты», даже к старшим. Перед ним стоит олимпийский чемпион, министр или ветеран войны – и он все равно ему говорит «ты»! Как так можно? Никакой субординации, – заявила Шиколенко.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]