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Роджер Федерер не выступит на Australian Open впервые с 1998 года

Швейцарец Роджер Федерер не выступит на "Australian Open". Об этом сообщил агент теннисиста Тони Годсик.



"Роджер решил не играть на турнире. За последние месяцы он добился успеха в восстановлении колена и физподготовке. Однако он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант — вернуться к соревнованиям после февраля", — говорится в заявлении Годсика.

Последний раз Федерер пропускал Australian Open в 1998 году.
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