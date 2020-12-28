Роджер Федерер не выступит на Australian Open впервые с 1998 года









"Роджер решил не играть на турнире. За последние месяцы он добился успеха в восстановлении колена и физподготовке. Однако он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант — вернуться к соревнованиям после февраля", — говорится в заявлении Годсика.





Последний раз Федерер пропускал Australian Open в 1998 году.



