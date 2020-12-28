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Уже точно: IIHF даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января

Информация по месту проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года поступит до 11 января, сообщил ТАСС генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс.


"Я разговаривал с генеральным секретарем IIHF [Международной федерации хоккея], который сообщил, что решение будет принято до 11 января", - сказал Козиолс.

Турнир был запланирован в Минске и Риге в мае-июне. В IIHF обсуждается вопрос возможного переноса матчей чемпионата мира из Минска в связи с политической ситуацией в стране. 

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявлял, что политика не должна влиять на решение провести турнир в Беларуси.

В воскресенье Фазель сообщил ТАСС, что IIHF инициировала проверку по инциденту с возможной причастностью президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, к гибели Романа Бондаренко.
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