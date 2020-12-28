Уже точно: IIHF даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января





"Я разговаривал с генеральным секретарем IIHF [Международной федерации хоккея], который сообщил, что решение будет принято до 11 января", - сказал Козиолс.





Турнир был запланирован в Минске и Риге в мае-июне. В IIHF обсуждается вопрос возможного переноса матчей чемпионата мира из Минска в связи с политической ситуацией в стране.





Ранее президент IIHF Рене Фазель заявлял, что политика не должна влиять на решение провести турнир в Беларуси.





В воскресенье Фазель сообщил ТАСС, что IIHF инициировала проверку по инциденту с возможной причастностью президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, к гибели Романа Бондаренко.