Роналду – лучший игрок XXI века, Левандовски – 2020 года





Игроком года стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, опередивший Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионеля Месси из «Барселоны».





35-летний Роналду удостоился приза игроку XXI века (период с 2001 по 2020 год). Его конкурентами были Месси, Мохамед Салах («Ливерпуль») и Роналдиньо (экс-«Барселона»).





За свою карьеру португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».





Он становился чемпионом Европы со сборной Португалии, 5 раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, по два раза – Испании и Италии. Роналду 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».