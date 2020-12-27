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Роналду – лучший игрок XXI века, Левандовски – 2020 года

Определены победители номинаций «Лучший игрок года» и «Лучший игрок века» по версии Globe Soccer Awards.


Игроком года стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски, опередивший Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионеля Месси из «Барселоны».

35-летний Роналду удостоился приза игроку XXI века (период с 2001 по 2020 год). Его конкурентами были Месси, Мохамед Салах («Ливерпуль») и Роналдиньо (экс-«Барселона»).

За свою карьеру португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Он становился чемпионом Европы со сборной Португалии, 5 раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, по два раза – Испании и Италии. Роналду 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».
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