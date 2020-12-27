



Как отмечает издание, уходящий год подарил несколько громких апсетов, однако ни один из них не был таким резонансным, как победа Лопеса над Ломаченко.





"В этом году были качественные апсеты. На ум приходят январское уничтожение Джейсоном Росарио Джулиана Уильямса в унификации в первом среднем весе и остановка Робертом Хелениусом Адама Ковнацки в мартовском элиминаторе WBA.





Но эти результаты не потрясли бокс так, как победа Лопеса над Ломаченко. Ни один результат в 2020 году и близко не подобрался к ценности этого шока", - объяснили свой выбор в The Ring





В других номинациях The Ring назвал следующих победителей:





Боксер года - Теофимо Лопес и Тайсон Фьюри

Тренер года - Теофимо Лопес-старший

Бой года: Хосе Сепеда - Иван Баранчик

Нокаут года: Жервонта Дэвис - Лео Санта-Крус

Возвращение года: Роман Гонсалес

Проспект года: Аарон Эннис

Событие года: Пандемия коронавируса

Раунд года: 5-й раунд боя Хосе Сепеда - Иван Баранчик

Апсет года: Теофимо Лопес – Василий Ломаченко

Выступление года: Теофимо Лопес



