Слова 33-летнего аргентинца приводит Marca





«Это правда, что у меня сейчас есть все, что только можно пожелать. Однако есть у меня мечта, которую я уже никогда не смогу реализовать — это раствориться в толпе и быть не узнанным.





Иногда так хочется просто сходить на рынок, в кинотеатр, в ресторан и не становиться центром всеобщего ажиотажа", — сказал футболист.





Месси всю свою карьеру провел в Барселоне, в составе которой забил 644 мяча в 749 матчах. Ему принадлежит несколько рекордов в футболе, включая по количеству выигранных наград лучшему футболисту мира — их у аргентинца шесть.





Ранее Месси побил легендарный рекорд Пеле по количеству забитых мячей в составе одного клуба.