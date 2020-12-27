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Канадский защитник покинул минское «Динамо»

Канадский защитник минского «Динамо» Райан Мерфи получил вызов от своего клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» и отбыл в Северную Америку, где скоро начнется сезон, сообщает телеграм-канал «зубров», пишет SPORT.TUT.BY 

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Состав «зубров» 27-летний хоккеист пополнил 13 ноября. В 12 матчах КХЛ он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4».

Ранее в свой клуб НХЛ также улетел лучший снайпер минчан Егор Шарангович.
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