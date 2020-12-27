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Леонид Ковель: «Я всегда ругался за справедливость. Но с возрастом понял, что иногда лучше промолчать, чтобы остаться с работой»

Белорусский нападающий Леонид Ковель рассказал о своей гражданской позиции.


– Как ты относишься к борьбе спортсменов за свою свободу и уважение к себе?

– Они большие молодцы, рад за них. Но они высказываются – людей оставляют без работы. О чем я и говорю. То есть люди выступают за перемены, выражают свою гражданскую позицию, из-за этого страдают. Но перемены же могут быть и через 10 лет. Что, сидеть все это время без работы?

В моей карьере было много тренеров, которые выступали за правду. И когда они шли против системы, грубо говоря, против власти в клубе, их увольняли. А те, кто пригибался, работал в клубе долгое время. Так и в жизни.

– Так а ты за правду или готов пригибаться?

– Я всегда за правду, всегда ругался за справедливость. Но с возрастом понял, что иногда лучше промолчать, чтобы остаться с работой. Всем мил не будешь, на самом деле.

– Так что, спортсменам молчать?

– Кто говорит, тот страдает. Если бы я оказался на месте этих спортсменов, честно, не знаю, как поступил бы, молчал бы или говорил. Вопрос в том, что тех, кто показывает, что у них есть стальные яйца, кто говорит жестко и правдиво, сначала обсуждают, а через два дня просто забывают, – сказал Ковель.
Tribuna
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