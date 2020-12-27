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Артем Милевский: "Брестское "Динамо" в Украине боролось бы за 6-е место"

Экс-нападающий брестского "Динамо" Артём Милевский оценил силу своего бывшего клуба, сравнив его с клубами Украинской Премьер-лиги.


 
"Боролись бы за первую шестерку, наверное. Где-то шестые. За тройку – нет, тяжело было бы. С такими мастерами играть, как "Шахтер", "Динамо", сейчас "Ворскла", "Заря". Ребята и "Лестер" обыгрывают, это прикольно.

"Динамо-Брест два раза играло с киевским "Динамо". Сначала забили 7, потом нам 3 забили в Турции. Без шансов, очень тяжело. Конечно, немножко уровень другой. Даже не немножко. А тем более "Шахтер", который "Реал" два раза закрывает. О чем вы говорите", – сказал Милевский в эфире "Футбольного формата".
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