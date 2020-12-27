Виталий Гурков: Надеюсь, что светлая сторона победит













Несколько недель назад Гурков записал видеообращение к силовикам, призывая поддержать призыв к новым президентским выборам. Он критиковал тех спортсменов, которые выступили в поддержку Лукашенко после санкций Международного олимпийского комитета. Виталий Гурков рассказал "Настоящему времени" , как появилась идея обратиться с видеообращением.





— Идея обращения, в общем-то, родилась среди спортсменов-единоборцев, которые знают лично многих бывших спортсменов, а ныне силовиков – ребят, которые работают в силовых структурах. И обращение было очень эмоциональное, из глубины души, потому что ребята, которые были в спорте и сейчас выполняют преступные приказы, навряд ли они представляли себе службу такого рода, потому что все-таки человек, который прошел через спортивный зал, спорт и знает, что такое спортивная дружба, достоинство и честь, наверное, ему сложно, где-то внутри него борются две силы. Я надеюсь, что светлая сторона победит.









— Последовала ли какая-то реакция? Кто-то из силовиков к этому обращению приобщился?





— Насколько мне известно, это письмо сейчас достаточно активно подписывается, его темп в разы выше даже спортивного письма за новые выборы и чтобы остановили насилие.