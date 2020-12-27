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Неймар устроил вечеринку на 500 человек в Бразилии. Она продлится 5 дней

Нападающий «ПСЖ» Неймар организовал масштабную вечеринку в Бразилии.




28-летний бразилец пригласил на праздник, который продлится пять дней, вплоть до Нового года, 500 человек, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает As со ссылкой на O Globo.

Мероприятие проходит с 26 декабря в муниципалитете Мангаратиба, штат Рио-де-Жанейро, в доме футболиста.

Неймар сделал звукоизоляцию в доме, чтобы не беспокоить соседей. Вечеринка пройдет на подземной дискотеке, построенной по примеру тех, что есть на пляже Барселонета, где бывал сам Неймар, выступая за «Барселону». Там есть танцпол, бары, сцена для диджея, игровая комната и комната для видеоигр.

Чтобы информация о вечеринке не просочилась в соцсети и СМИ, Неймар ввел для гостей запрет на использование мобильных телефонов.

Форвард также арендовал дом по соседству примерно за 5 000 евро и группу, которая будет играть на празднике.

Список гостей неизвестен, однако на вечеринке точно будет присутствовать сестра Неймара Рафаэлла Сантос, которая всегда бывает на мероприятиях брата.

Такое поведение Неймара возмутило многих в Бразилии, игрока подвергли критике.
Tribuna
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