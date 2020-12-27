В Иране при схождении лавины погибли восемь альпинистов
В горах недалеко от столицы Ирана, Тегерана, восемь человек были найдены мертвыми после схождения лавины. Об этом сообщила газета Tehran Times со ссылкой на главу медицинского комитета Федерации альпинизма страны.
Кроме того, добавили в комитете, еще около 12 человек пропали без вести. Об исчезновении альпинистов заявляют их родственники.
При этом поисково-спасательные работы, утрудненные сложными погодными условиями, были приостановлены на ночь и возобновятся в воскресенье.
Отмечается, что Тегеран расположен у подножия горного хребта Альборз, где есть несколько горнолыжных курортов. Сильный снегопад и ветры в нескольких частях страны закрыли многие дороги.
09:21 27/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение