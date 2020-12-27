В Иране при схождении лавины погибли восемь альпинистов





Кроме того, добавили в комитете, еще около 12 человек пропали без вести. Об исчезновении альпинистов заявляют их родственники.





При этом поисково-спасательные работы, утрудненные сложными погодными условиями, были приостановлены на ночь и возобновятся в воскресенье.





Отмечается, что Тегеран расположен у подножия горного хребта Альборз, где есть несколько горнолыжных курортов. Сильный снегопад и ветры в нескольких частях страны закрыли многие дороги.