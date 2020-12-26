Роберт Левандовски: "Месси и Роналду нет равных"
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси и нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Месси и Роналду нет равных. Они уже очень долго находятся на вершине. Но, если посмотреть на мою статистику в этом году и в прошлом сезоне, я забил немало мячей. Пока не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду. Но я мог бы пригласить их на обед за мой стол", — цитирует France Football Левандовски.
17 декабря 32-летний поляк был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), пишет football.by
14:48 26/12/2020
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