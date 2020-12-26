«Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления»
Журналист «Прессбола» Егор Бачило высказался о смерти нападающего Максима Цыгалко.
«Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А какой у нас был 83-й, а? При схеме с двумя форвардами – три комплекта на ура! Серега Корниленко и Тема Концевой, Макс Цыгалко и Слава Глеб, Виталя Родионов и Саня Клименко. Ну легенды же! А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления. Вечная память и земля пухом...» – написал Бачило в своем Facebook.
11:06 26/12/2020
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