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«Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления»

Журналист «Прессбола» Егор Бачило высказался о смерти нападающего Максима Цыгалко.



«Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А какой у нас был 83-й, а? При схеме с двумя форвардами – три комплекта на ура! Серега Корниленко и Тема Концевой, Макс Цыгалко и Слава Глеб, Виталя Родионов и Саня Клименко. Ну легенды же! А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления. Вечная память и земля пухом...»  – написал Бачило в своем Facebook.
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