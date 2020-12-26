







«Когда уходят ровесники, страшно вдвойне. А какой у нас был 83-й, а? При схеме с двумя форвардами – три комплекта на ура! Серега Корниленко и Тема Концевой, Макс Цыгалко и Слава Глеб, Виталя Родионов и Саня Клименко. Ну легенды же! А тут сердце остановилось – говорят, на фоне злоупотребления. Вечная память и земля пухом...» – написал Бачило в своем Facebook.