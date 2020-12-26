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Елена Левченко: «Если бы спорт и политика были действительно разделены, меня бы не посадили в тюрьму!»

Белорусская баскетболистка Елена Левченко поделилась мнением о происходящем в Беларуси.



– В Беларуси спортсмены встали во время диктатуры и сказали: «Нет, так больше не может продолжаться». Вы знаете, сколько сил нужно, чтобы сделать такое? Наша страна все больше становится похожей на Северную Корею, теперь даже границы закрыты. В Беларуси очень сложно иметь ментальные силы, чтобы высказываться. Но кто-то всегда должен вести за собой. Я думаю, что в будущем мы увидим все больше и больше спортсменов по всему миру, высказывающих свое мнение.

- Есть также люди, которые критически относятся к этому развитию и считают, что спорт и политика должны быть строго разделены.

– Это так эксцентрично. Мы уже давно это преодолели. Лукашенко использует спорт как пропаганду. И если спорт и политика были бы действительно разделены, меня бы не посадили в тюрьму, – сказала Левченко
Tribuna
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