







– В Беларуси спортсмены встали во время диктатуры и сказали: «Нет, так больше не может продолжаться». Вы знаете, сколько сил нужно, чтобы сделать такое? Наша страна все больше становится похожей на Северную Корею, теперь даже границы закрыты. В Беларуси очень сложно иметь ментальные силы, чтобы высказываться. Но кто-то всегда должен вести за собой. Я думаю, что в будущем мы увидим все больше и больше спортсменов по всему миру, высказывающих свое мнение.





- Есть также люди, которые критически относятся к этому развитию и считают, что спорт и политика должны быть строго разделены.





– Это так эксцентрично. Мы уже давно это преодолели. Лукашенко использует спорт как пропаганду. И если спорт и политика были бы действительно разделены, меня бы не посадили в тюрьму, – сказала Левченко