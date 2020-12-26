Динара Алимбекова и Антон Смольский примут участие в Рождественской гонке по биатлону
Двое белорусских биатлонистов – Динара Алимбекова и Антон Смольский – попали в состав участников традиционной "Рождественской гонки" по биатлону, сообщил Ski-Nordique.
Гонку, которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге, пропустят биатлонисты из Норвегии и Франции. А всего в ней примут участие 10 пар спортсменов –две из Германии, по одной – из России, Италии, Чехии, Австрии, Украины, Швеции, Швейцарии и Беларуси., пишет interfax.by
Окончательный состав участников Рождественской гонки выглядит следующим образом:
Евгения Павлова — Матвей Елисеев (Россия)
Дениз Херманн — Бенедикт Долль (Германия)
Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия)
Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия)
Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия)
Лиза Тереза Хаузер — Юлиан Эберхард (Австрия)
Вита Семеренко — Дмитрий Пидручный (Украина)
Элизабет Хогберг — Турстейн Стенерсен (Швеция)
Лена Хекки — Себастьян Штальдер (Швейцария)
Динара Алимбекова — Антон Смольский (Беларусь)
биатлон
08:40 26/12/2020
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