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Зарплата Милевского в «Минае» составит 3,5 тыс долларов в месяц

Зарплата новичка «Миная» Артема Милевского составит около 100 тысяч гривен в месяц (3,5 тыс долларов), сообщает «UA-Футбол».


По информации источника, также предусмотрены премиальные. 

«Минай» объявил о подписании контракта с Милевским на 1,5 года. 

Последним клубом 35-летнего украинца было «Динамо» Брест, за которое он забил 20 голов и сделал 32 ассиста в 104 матчах. Контракт с белорусским клубом был рассчитан до 31 декабря 2020 года.
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