Зарплата Милевского в «Минае» составит 3,5 тыс долларов в месяц





По информации источника, также предусмотрены премиальные.





«Минай» объявил о подписании контракта с Милевским на 1,5 года.





Последним клубом 35-летнего украинца было «Динамо» Брест, за которое он забил 20 голов и сделал 32 ассиста в 104 матчах. Контракт с белорусским клубом был рассчитан до 31 декабря 2020 года.